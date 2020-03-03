Analogue готовит коллекционную 8-битную NES со стильным дизайном

Производитель ретро-консолей Analogue Interactive, проводит последний запуск своей высококачественной развлекательной системы Nintendo / Famicom. Речь идет о перевыпуске NES- это восьмибитная игровая приставка, выпущенной Nintendo в 1985 году. В России она была известна по названию одного из своих клонов — «Денди».

Новая консоль, получившая название Nt mini v2, имеет обновленный и «усовершенствованный» слот для картриджей NES, а также обновленный пользовательский интерфейс. Покупатели также получают обновленную марку, новую упаковку и новый контроллер 8BitDo 2.4g. Также оснащена HDMI-портом для подключения к современным телевизорам или мониторам.

Имеет анодированный алюминиевый корпус с металлической отделкой, позолоченными портами ввода / вывода и прозрачными портами контроллера. В остальном, это тот же Nt mini, который предлагался ранее. Заинтересованные стороны могут предварительно заказать Nt mini Noir за 499 долларов. Согласно Analogue, это будет последний запуск системы для коллекционеров, поэтому ее тираж ограничен.