Анаморфотный объектив FF 60mm T2.9 1.33X

Фотографы и те, кто увлечен кинематографией, могут быть заинтересованы новым анаморфотном объективе, который в настоящее время доступен на Kickstarter. Анаморфотный объектив FF 60mm T2.9 1.33X с адаптером 1.35X был разработан, чтобы обеспечить «кинематографический вид с истинными анаморфными характеристиками», как заявляют его создатели.

Благодаря анаморфному сжатию 1,8x объектив имеет захватывающее овальное боке и обычную горизонтальную засветку в сверхшироком кинематографическом соотношении сторон. Это характерное, уникальное боке овальной формы и мягкое размытие вне фокуса добавляют ощущение глубины, выделяя объекты фотографии, создавая потрясающий эффект, который делает ваши фотографии и видео более художественными и интересными. Созданная для создания шедевров, в этом объективе есть все что нужно для создания голливудского блокбастера: высококачественные изображения без деформации, естественные и насыщенные синие блики линз, а также маслянисто-гладкое эллиптическое боке. Это идеальный способ использовать объектив с полнокадровым покрытием для получения более широкой перспективы, более высокого качества и большего количества деталей без кадрирования по сравнению с APS-C или M4 / 3.