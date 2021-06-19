Анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8 появился в продаже

В конце мая компания Sirui представила анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8, который был доступен на краудфандинговой платформе Indiegogo по цене в 670 долларов. Кампания продлится еще несколько дней, но производитель уже успел отгрузить три партии объективов. Также сегодня новинка стала доступна для предварительного заказа в Amazon и B&H, но уже по цене в 900 долларов.

Напомним, что объектив предназначен для беззеркальных камер формата APS-C (байонет Canon EF-M, Nikon Z, Fujifilm X и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Он характеризуется оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, 13-лепестковой диафрагмой в диапазоне от f/1,8 до f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 1,2 м, увеличением 1:14,47 по вертикали и 1:18,45 по горизонтали, коэффициентом анаморфирования 1,33x, резьбой под фильтр 67 мм, диаметром 73 мм, длиной от 130,4 до 134,1 мм в зависимости версии и массой от 795 г до 825 г.
Комментарии и отзывы Sirui 75mm F1.8
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