Анаморфотный объектив Vazen 28mm T2.2 оценен в $3250

Летом прошлого года китайская компания Vazen представила три анаморфотных объективов для камер системы Micro Four Thirds с фокусными расстояниями 28 мм, 40 мм и 65 мм. При работе с камерами Lumix GH5/s, Blackmagic Pocket Cinema Camera или Z-cam E2 пользователь получит кадр с соотношением сторон 2,39:1. Сегодня производитель начала принимать заказы модель Vazen 28mm T2.2, который может похвастаться массой в 720 г. Например, уже доступный для покупки Vazen 40mm T2 весит 1,8 кг. Диаметр Vazen 28mm T2.2 составляет 80 мм, длина – 107 мм, угол поля зрения – 72°, минимальное расстояние для фокусировки – 82 см. Цена Vazen 28mm T2.2 составляет 3250 долларов. По той же цене продается и Vazen 40mm T2. При покупке двух объективом можно получить скидку в 400 долларов.