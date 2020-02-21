Android 11 получит новые функции

Одним из главных нововведений станет возможность использования подключения Bluetooth при включении режима полета. Скользящий скриншот, пользователи смогут соединить скриншоты, это удобно если вам необходимо сделать скрин длинного чата.

Android 11 предотвратит нефильтрованный доступ приложений к хранилищу вашего мобильного устройства. 11 версия Android предлагает упростить пользование устройством. Изменения коснуться и косметических изменений.

Использовать новую версию Android можно путем перепрошивки с полным удалением установленной ОС. Официальная презентация Android 11 состояться в мае 2020 года.