Android 12 поддерживает профили клонирования определенных приложений

Android 12 уже является официальной системой, но некоторые новые подробности появились в официальном документе определения совместимости Android 12, который раскрывает новую функцию клонирования приложений для пользователей Pixel. Это позволяет пользователям создавать отдельные экземпляры одного и того же приложения, например, клиент обмена мгновенными сообщениями.

Встроенная функция клонирования позволит пользователям на стандартном Android иметь более одного экземпляра одного и того же приложения без необходимости создавать отдельный рабочий профиль на своем телефоне. В документе CDD Google функция профиля клонирования описывается как «тип профиля пользователя, используемый для запуска второго экземпляра приложения для одного пользователя». Только основной пользователь может иметь профиль клонирования. Еще неизвестно, какие приложения будут совместимы с этой функцией.
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