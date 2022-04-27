Android 13 Beta 1 теперь доступна для поддерживаемых Pixel

Если вы хотите попробовать Android 13 Beta 1 и у вас есть поддерживаемый смартфон Google Pixel, вы можете просто зайти на веб- сайт Android Beta Program и зарегистрировать свое устройство. Android 13 Beta 1 поставляется с новыми изменениями для более детального доступа к медиафайлам и улучшенными API маршрутизации звука. Приложения, которые хотят получить доступ к мультимедиа на вашем телефоне, теперь имеют три разных разрешения, зависящих от типа файла, к которому они хотят получить доступ: одно для изображений и фотографий, одно для видео и одно для аудиофайлов. Ранее все они были объединены в единое разрешение «доступ к мультимедиа», которое, если оно было предоставлено, позволяло приложению получать доступ ко всем типам мультимедиа.
Когда вы предоставляете одно из новых разрешений, рассматриваемое приложение будет иметь доступ только для чтения к соответствующим типам медиафайлов и ничего больше.