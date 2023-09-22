Android 14 QPR1 позволяет использовать смартфон как веб-камеру

Зарубежные журналисты сообщили, что операционная система Android 14 QPR1 уже распространяется на все поддерживаемые устройства линейки Pixel, и, как и ожидалось, Google реализовала множество новых функций, которые в определённом смысле существенно упростят работы с устройством. Например, инсайдер, который уже получил обновление и протестировал его, заявил, что новая Android 14 QPR1 позволяет использовать ваше Android-устройство в качестве веб-камеры для компьютера или ноутбука. Эта действительно удобная функция позволит вам быстро подключить свой смартфон к компьютеру и использовать его в формате веб-камеры даже в том случае, если в вашей системе она не предусмотрена.

Это отличный бонус, потому что современные смартфоны обычно очень достойно снимают и они точно уж уделают обычные веб-камеры даже за сотни долларов в плане качества. Важно отметить, что в Android 14 данная функция отмечена по лицензии AOSP, что является шикарной новостью. Это означает, что рано или поздно эта функция попадёт в прошивки всех современных смартфонов, потому что AOSP является открытой платформой. И, что самое главное, данная функция работает на всех платформах — как на Windows, так и на Linux или даже на MacOS. Достаточно просто подключить смартфон к компьютеру по кабелю и он будет распознаваться как обычная веб-камера без необходимости устанавливать дополнительный софт, драйверы или что-то ещё. Настоящий прорыв, потому что сейчас для этого нужно покупать софт.
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