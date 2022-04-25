Android 14 выйдет не раньше следующего года

Можно с уверенностью сказать, что Google усердно работает над Android 13, и она должна выпустить новую ОС в конце этого года на телефонах Pixel, а затем и на всех других телефонах. Однако это не означает, что компания не работает над Android 14. Для тех, кто не знает, у Google есть традиция называть версии Android в честь десертов и других сладостей, но она переключилась на пронумерованную версию с Android 10. К счастью, названия десертов по-прежнему используются внутри компании, и теперь мы знаем, как будет называться Android 14.

По словам информатора, десертное имя Android 14 было обнаружено в Android Gerrit, новая версия имеет кодовое название Upside Down Cake. Ходят слухи что Google все равно добавлял названия для своих пронумерованных версий, Android 10 носит имя Quince, Android 11 — Red Velvet Cake, а Android 12 и 13 — Snow Cone и Tiramisu.