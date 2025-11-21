Android Auto получил интеграцию с Gemini

Google предлагает забыть о привычном Google Assistant — теперь в Android Auto появится новый ассистент. Компания начала разворачивать помощника Gemini для пользователей Android Auto, позволяя водителям пользоваться более естественным голосовым помощником, который помогает с маршрутами, сообщениями и разными мелкими задачами. Чтобы использовать помощника, нужно установить приложение Gemini на смартфон Android — затем оно появится в мультимедийной системе автомобиля при запуске Android Auto. Активировать Gemini можно фразой «Hey Google», кнопкой микрофона на экране или долгим нажатием кнопки голосового управления на руле. На Apple CarPlay, естественно, Gemini недоступен, и, по словам представителя Google Софии Джованнелло, никаких новостей о появлении фирменного ИИ на этой платформе пока что нет.

При этом Google утверждает, что Gemini заметно превзойдёт сегодняшних голосовых ассистентов. Он может искать рестораны с нужной кухней, отправлять друзьям время прибытия с эмодзи, проверять календарь, составлять списки дел, находить адреса в письмах и при этом позволять водителю не отрывать руки от руля. Кроме того, помощник способен просто поддерживать беседу — помогает учить что-то новое, генерировать идеи или готовиться к важным событиям. Однако остаётся вопрос, улучшит ли это безопасность или станет ещё одним отвлекающим фактором, ведь исследования показывают, что голосовые помощники в машине создают умеренную когнитивную нагрузку.