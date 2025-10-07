Эксперты неожиданно выбрали наушники Anker в качестве лучших в слепом тесте

Издание Wired провело слепое тестирование шести моделей полноразмерных наушников с участием четырех профессионалов в области аудиоинженерии и музыкального продакшена. Все участники слушали композицию The Weeknd Blinding Lights﻿ в полной темноте — так, чтобы не знать, какие устройства они оценивают. На всех моделях было включено активное шумоподавление, а основными критериями стали глубина звука, частотный баланс, чистота и ширина звуковой сцены.

Неожиданным фаворитом испытания стали наушники Soundcore Space One Pro от компании Anker Innovations. Вместе с ними высокие оценки получили Nothing Headphones , что удивило экспертов, привыкших считать более дорогие бренды эталоном качества. Оба устройства оценили за сбалансированное, насыщенное и динамичное звучание.

Популярные модели Sony WH-1000XM6 подверглись критике за «плоский» звук и слабую проработку средних частот. У Bose QuietComfort Ultra эксперты заметили избыточный бас, затрудняющий восприятие вокала. AirPods Max получили похвалу за чёткое шумоподавление и ясность голоса, но были названы менее «музыкальными». Bowers & Wilkins Px7 S3 сочли немного приглушёнными на верхних частотах.

В итоговый топ вошли три модели: Soundcore Space One Pro, Nothing Headphones (1) и Apple AirPods Max — результаты, которые, по мнению организаторов, наглядно показали, что цена не всегда определяет качество звука.

