Honda представила беспилотную газонокосилку

Японская компания Honda представит новую серию аккумуляторных газонокосилок ProZision на выставке Equip Exposition 2025 в Кентукки уже на следующей неделе. Одна из них, по словам Honda, способна подстригать траву без участия человека на борту. Тем не менее, человек всё же понадобится — как минимум на этапе обучения. Именно этим объясняется наличие сиденья, которое поначалу может сбить с толку. Honda утверждает, что модель ProZision Autonomous может работать полностью самостоятельно, но перед этим пользователь должен проехать на ней, задав маршруты и шаблоны кошения. После обучения устройство запоминает их с помощью спутниковой навигации. Далее владелец может выбирать маршруты и параметры через специальное приложение, если захочет, чтобы газонокосилка функционировала в автономном режиме.

Судя по техническим характеристикам и маркетинговым материалам, эта модель предназначена прежде всего для профессиональных ландшафтных компаний, а не для обычных садоводов. Более того, генеральный директор подразделения Honda по мотоциклам и силовой технике Минору Като отметил, что новая газонокосилка была разработана, чтобы снизить нагрузку на ландшафтные компании, которые сталкиваются с проблемами стареющего персонала и нехватки рабочей силы. Цена, вероятно, будет немалой. Хотя стоимость автономной версии пока не раскрыта, Honda сообщила, что ручная модель ProZision будет стоить 32999 долларов, а автономная версия явно будет дороже.