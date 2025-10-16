Honda представила беспилотную газонокосилку

Японская компания Honda представит новую серию аккумуляторных газонокосилок ProZision на выставке Equip Exposition 2025 в Кентукки уже на следующей неделе. Одна из них, по словам Honda, способна подстригать траву без участия человека на борту. Тем не менее, человек всё же понадобится — как минимум на этапе обучения. Именно этим объясняется наличие сиденья, которое поначалу может сбить с толку. Honda утверждает, что модель ProZision Autonomous может работать полностью самостоятельно, но перед этим пользователь должен проехать на ней, задав маршруты и шаблоны кошения. После обучения устройство запоминает их с помощью спутниковой навигации. Далее владелец может выбирать маршруты и параметры через специальное приложение, если захочет, чтобы газонокосилка функционировала в автономном режиме.

Судя по техническим характеристикам и маркетинговым материалам, эта модель предназначена прежде всего для профессиональных ландшафтных компаний, а не для обычных садоводов. Более того, генеральный директор подразделения Honda по мотоциклам и силовой технике Минору Като отметил, что новая газонокосилка была разработана, чтобы снизить нагрузку на ландшафтные компании, которые сталкиваются с проблемами стареющего персонала и нехватки рабочей силы. Цена, вероятно, будет немалой. Хотя стоимость автономной версии пока не раскрыта, Honda сообщила, что ручная модель ProZision будет стоить 32999 долларов, а автономная версия явно будет дороже.
Складной флагман Samsung W26 готов к выходу …
Компания Samsung объявила, что презентация смартфонов серии W26 состоится в Китае 11 октября. Предполагае…
Сезонность шумоизоляции авто: секреты мастера…
Привет! Меня зовут Виктор, работаю мастером по шумоизоляции в студии …
В Mercedes-Benz можно будет говорить по Microsoft Teams…
Совсем скоро в некоторых автомобилях Mercedes-Benz можно будет подключаться к звонкам в Microsoft Teams и…
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компресс…
Воздушный компрессор хоть и не входит в список обязательного оборудования для автомобиля, но его можно см…
Эксперты неожиданно выбрали наушники Anker в качестве лучших…
Издание Wired провело слепое тестирование шести моделей полноразмерных наушников с участием четырех профе…
Lyft запустит беспилотные автобусы на 15 пассажиров…
Компания Lyft готовится к запуску нового сервиса беспилотных шаттлов в партнёрстве с Benteler Mobility — …
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессорОбзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor