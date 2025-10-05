Складной флагман Samsung W26 готов к выходу

Компания Samsung объявила, что презентация смартфонов серии W26 состоится в Китае 11 октября. Предполагается, что она будет состоять из премиальных версий складных моделей Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Новинки смогут похвастаться более дорогими материалами отделки и, разумеется, эксклюзивным статусом – то есть, за пределы китайского рынка смартфоны не выйдут.

Напомним, Galaxy Z Fold 7 оснащается 8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2184:1968 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек и частотой обновления изображения до 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 25-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок.
В Mercedes-Benz можно будет говорить по Microsoft Teams…
Совсем скоро в некоторых автомобилях Mercedes-Benz можно будет подключаться к звонкам в Microsoft Teams и…
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компресс…
Воздушный компрессор хоть и не входит в список обязательного оборудования для автомобиля, но его можно см…
Сезонность шумоизоляции авто: секреты мастера…
Привет! Меня зовут Виктор, работаю мастером по шумоизоляции в студии …
Lyft запустит беспилотные автобусы на 15 пассажиров…
Компания Lyft готовится к запуску нового сервиса беспилотных шаттлов в партнёрстве с Benteler Mobility — …
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессорОбзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor