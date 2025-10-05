Складной флагман Samsung W26 готов к выходу

Компания Samsung объявила, что презентация смартфонов серии W26 состоится в Китае 11 октября. Предполагается, что она будет состоять из премиальных версий складных моделей Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Новинки смогут похвастаться более дорогими материалами отделки и, разумеется, эксклюзивным статусом – то есть, за пределы китайского рынка смартфоны не выйдут.

Напомним, Galaxy Z Fold 7 оснащается 8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2184:1968 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек и частотой обновления изображения до 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 25-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок.