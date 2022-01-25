AnkerWork выпустила универсальную панель для видеоконференций B600

AnkerWork, разработчик уникальных устройств для конференц-связи сегодня выпустила AnkerWork B600, свою первую панель для видеоконференций «все в одном», которая сочетает в себе камеру 2K, массив из 4 микрофонов, два динамика и интеллектуальную светодиодную панель. Это компактное устройство одинаково идеально подходит как для дома, так и для офиса. B600 был представлен в качестве лауреата премии CES на выставке CES 2022 и доступен для покупки с сегодняшнего дня.

AnkerWork B600 оснащен видеокамерой 2K с автофокусом, регулировкой поля зрения и улучшением изображения, чтобы обеспечить профессиональное качество видео из любого места. B600 также оснащен VoiceRadar, интеллектуальной технологией голосового радара, которая использует четыре высокочувствительных микрофона для обнаружения, изоляции и улучшения звука голоса пользователя с разных направлений. Кроме того, его динамики мощностью 2X2 Вт оснащены технологией направленного формирования луча, которая обеспечивает невероятный звук даже в самых шумных условиях.

AnkerWork B600 можно использовать с большинством современных платформ для видеоконференций, чтобы обеспечить яркое видео и кристально чистый звук, чтобы пользователи выглядели и звучали наилучшим образом, где бы они ни находились.