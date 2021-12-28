Анонсирован MIUI 13 Pad для планшетов

Xiaomi официально анонсировала новую ветку MIUI 13, созданную специально для планшетов, под названием «MIUI 13 Pad» с рядом оптимизаций, призванных улучшить внешний вид Android и некоторые его приложения на большом экране.

Вчера генеральный директор компании Лэй Цзюнь опубликовал тизер, который сообщает, что MIUI 13 Pad будет расширять возможности многозадачности, позволяя одновременно видеть как минимум два приложения. Вдобавок ко всему, ОС также адаптировала 3000 лучших приложений для больших экранов, чтобы ни один дюйм не был потрачен впустую.

Представление MIUI 13 Pad происходит в то время, когда OEM-производители смартфонов все больше сосредотачиваются на улучшении своих скинов Android, чтобы лучше адаптироваться к экранам большего размера - причиной этого является пандемия, которая стала основным ускорителем продаж планшетов из-за повышенного онлайн-обучения.
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