Анонсирован RAID - сериал по мотивам Escape from Tarkov

Разработчики многопользовательского шутера Escape from Tarkov официально показали первый эпизод сериала RAID, который снят по мотивам игры. Главными действующими «лицами» являются группировки USEC и BEAR, которые сражаются между собой. Кроме того, иногда им приходится воевать еще и с Дикими, которые появляются весьма неожиданно и тоже способны нанести серьезный ущерб. Мы уже посмотрели первую серию и можем с уверенностью сказать, что это очень крутой сериал, который многим точно понравится. Даже если вы не фанат Escape from Tarkov. Снято очень красиво, есть своя атмосфера реального боевика, где каждый солдат является не супергероем, а просто профессиональным убийцей, которого тоже могут убить шальной пулей. Советуем.