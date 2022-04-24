Анонсирован электромобиль Changan Lumin с запасом хода до 300 км

В Китае анонсирован электромобиль Changan Lumin с запасом хода до 300 км. Компания называет автомобиль «туристическим бутик-каром». Выглядит машина действительно красиво, чем-то напоминает классический Mini. Автомобиль будет предлагаться в белом, темно-зеленом, синем, сером, светло-зеленом, золотом и темно-красном цветах. Особенность конструкции – скрытые ручки.

Габариты электромобиля составляют 3270 х 1700 х 1545 мм, колесная база — 1980 мм. Он рассчитан на четырех человек и оснащен эргономичными сиденьями. Автомобиль оборудован двумя подушками безопасности (фронтальными), в конструкции использованы высокопрочные стали.

Центральная консоль оснащена 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Информационно-развлекательная система автомобиля поддерживает голосовое управление и интеграцию со смартфоном.

Для Changan Lumin предусмотрено три тяговых аккумулятора – емкостью 12,92 кВтч, 17,65 кВтч и 27,99 кВтч. Максимальный запас хода соответственно составляет 155, 210 и 301 км. Правда, последний вариант поступит в продажу позже остальных. Для автомобиля предусмотрено два варианта электродвигателей — мощностью 41 и 48 л.с. Для увеличения пробега между дозаправками предусмотрена система рекуперации, использующая энергию при торможении для зарядки аккумулятора.

Предварительные продажи Changan Lumin стартуют в мае, а розничные продажи стартуют во второй половине года.
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