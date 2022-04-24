Анонсирован электромобиль Changan Lumin с запасом хода до 300 км

Габариты электромобиля составляют 3270 х 1700 х 1545 мм, колесная база — 1980 мм. Он рассчитан на четырех человек и оснащен эргономичными сиденьями. Автомобиль оборудован двумя подушками безопасности (фронтальными), в конструкции использованы высокопрочные стали.
Центральная консоль оснащена 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Информационно-развлекательная система автомобиля поддерживает голосовое управление и интеграцию со смартфоном.
Для Changan Lumin предусмотрено три тяговых аккумулятора – емкостью 12,92 кВтч, 17,65 кВтч и 27,99 кВтч. Максимальный запас хода соответственно составляет 155, 210 и 301 км. Правда, последний вариант поступит в продажу позже остальных. Для автомобиля предусмотрено два варианта электродвигателей — мощностью 41 и 48 л.с. Для увеличения пробега между дозаправками предусмотрена система рекуперации, использующая энергию при торможении для зарядки аккумулятора.
Предварительные продажи Changan Lumin стартуют в мае, а розничные продажи стартуют во второй половине года.