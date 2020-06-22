Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G

Qualcomm анонсировала мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G, предназначенный для бюджетных устройств. Новый Snapdragon 690 5G поставляется с модемом Qualcomm X51 5G. Чип основан на 8 нм техпроцессе.

Новый процессор поддерживает диапазоны SA и NSA, а также глобальные мульти SIM-карты позволяющие устанавливать соединения по всему миру. Графический процессор Adreno 619L и процессор Qualcomm Kryo 560 обеспечивают на 20 % больше вычислительной мощности и на 60 процентов больше графической мощности, чем предыдущих версиях. Мобильный процессор поддерживает камеры до 192 Мп.
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