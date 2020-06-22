Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G

Новый процессор поддерживает диапазоны SA и NSA, а также глобальные мульти SIM-карты позволяющие устанавливать соединения по всему миру. Графический процессор Adreno 619L и процессор Qualcomm Kryo 560 обеспечивают на 20 % больше вычислительной мощности и на 60 процентов больше графической мощности, чем предыдущих версиях. Мобильный процессор поддерживает камеры до 192 Мп.
Qualcomm анонсировала мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G, предназначенный для бюджетных устройств. Новый Snapdragon 690 5G поставляется с модемом Qualcomm X51 5G. Чип основан на 8 нм техпроцессе.