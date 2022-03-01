Анонсирован модем Qualcomm 5G Snapdragon X70

Qualcomm Technologies, Inc. сегодня объявила о выпуске Snapdragon X70 5G Modem-RF. Snapdragon X70 представляет первый в мире процессор с искусственным интеллектом 5G в модемной радиочастотной системе, чтобы использовать мощь искусственного интеллекта для достижения революционной производительности 5G с 10-гигабитными загрузками 5G, невероятной скоростью загрузки, низкой задержкой, покрытием и энергоэффективностью. Непревзойденные возможности Snapdragon X70 предлагают глобальным операторам 5G непревзойденную гибкость, позволяющую максимизировать ресурсы спектра для наилучшего подключения 5G.

Snapdragon X70 представляет Qualcomm 5G AI Suite, разработанный для оптимизации с помощью ИИ каналов 5G с частотой менее 6 ГГц и миллиметрового диапазона для повышения скорости, покрытия, задержки, мобильности, надежности канала и энергоэффективности для поддержки Connected Intelligent Edge. Основанный на глобальном успехе модемов Snapdragon X65, X60, X55 и X50, Snapdragon X70 предлагает операторам по всему миру максимальную гибкость, позволяющую максимизировать ресурсы спектра для развертывания наилучшего возможного подключения 5G для потребителей и предприятий.
Комментарии и отзывы Qualcomm 5G Snapdragon X70
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