Roblox закрывает функцию общения Connect

Roblox прекращает работу сервиса Roblox Connect — функции видеозвонков, которая была представлена в 2023 году. Roblox Connect позволял пользователям общаться по видеосвязи через свои аватары Roblox. При этом персонажи могли повторять движения человека в реальном времени, а участники звонка — взаимодействовать друг с другом в общем виртуальном пространстве. Как объяснили в компании, пользователи старше 12 лет в основном предпочитают использовать для общения более современную функцию Party Voice, которая предназначена для голосовых звонков между друзьями внутри платформы.

Соответственно, так как спроса на Roblox Connect нет, система прекращает работу немедленно — вместе с самим сервисом будут отключены и все связанные с ним API для разработчиков. По словам представителя компании, пользователи этого могут даже не заметить, так как функцией мало кто пользовался. Кроме того, ещё в прошлом месяце, объявляя о закрытии API Roblox Connect, сотрудники компании отмечали, что Party Voice предлагает более широкие возможности и лучше соответствует тому, как игроки используют Roblox сегодня. Правда, для доступа к Party Voice пользователю необходимо подтвердить свой возраст — функция доступна только владельцам аккаунтов, которым исполнилось 12 лет. Соответственно, более юные геймеры общаться в голосовом чате банально не смогут, что необходимо для их безопасности в цифровом пространстве. Это вполне логичный шаг со стороны разработчиков.