Roblox закрывает функцию общения Connect

Roblox прекращает работу сервиса Roblox Connect — функции видеозвонков, которая была представлена в 2023 году. Roblox Connect позволял пользователям общаться по видеосвязи через свои аватары Roblox. При этом персонажи могли повторять движения человека в реальном времени, а участники звонка — взаимодействовать друг с другом в общем виртуальном пространстве. Как объяснили в компании, пользователи старше 12 лет в основном предпочитают использовать для общения более современную функцию Party Voice, которая предназначена для голосовых звонков между друзьями внутри платформы.

Соответственно, так как спроса на Roblox Connect нет, система прекращает работу немедленно — вместе с самим сервисом будут отключены и все связанные с ним API для разработчиков. По словам представителя компании, пользователи этого могут даже не заметить, так как функцией мало кто пользовался. Кроме того, ещё в прошлом месяце, объявляя о закрытии API Roblox Connect, сотрудники компании отмечали, что Party Voice предлагает более широкие возможности и лучше соответствует тому, как игроки используют Roblox сегодня. Правда, для доступа к Party Voice пользователю необходимо подтвердить свой возраст — функция доступна только владельцам аккаунтов, которым исполнилось 12 лет. Соответственно, более юные геймеры общаться в голосовом чате банально не смогут, что необходимо для их безопасности в цифровом пространстве. Это вполне логичный шаг со стороны разработчиков.
Epic Games представила ИИ-NPC…
Компания Epic Games запускает новый инструмент под названием Conversations — он позволит создателям конте…
Twitch и YouTube против нишевых платформ: что выбрать стриме…
Вопрос «где стримить» в 2026 году стал сложнее, чем кажется. Twitch и YouTube никуда не делись, но ряд…
В PUBG появились ИИ-боты на базе технологии NVIDIA…
Проект NVIDIA Avatar Cloud Engine впервые была представлена ещё на Computex 2023 с обещанием «оживить» NP…
Геймерам позволили отключить античит Valorant…
Игроки League of Legends и Valorant получили возможность отключать постоянно работающий античит Vanguard …
Разработчик объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК…
GTA 6 без сомнений является одной из самых ожидаемых игр 2026 года, однако в день релиза в ноябре опробов…
Стартовал фестиваль Games from Russia в Steam…
В Steam начался фестиваль "Games from Russia", представляющий собой цифровую витрину для российских и бли…
В Steam с 24 по 27 июня пройдет публичный тест Project ZETA…
KRAFTON и разработчики из студии NIRVANANA объявили о проведении публичного тестирования многопользовател…
Разработчиков Destiny 2 увольняют…
После того как Bungie фактически завершила активную поддержку Destiny 2, студия столкнулась с новой волно…
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовкеОбзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor