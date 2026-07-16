Roblox закрывает функцию общения Connect

Соответственно, так как спроса на Roblox Connect нет, система прекращает работу немедленно — вместе с самим сервисом будут отключены и все связанные с ним API для разработчиков. По словам представителя компании, пользователи этого могут даже не заметить, так как функцией мало кто пользовался. Кроме того, ещё в прошлом месяце, объявляя о закрытии API Roblox Connect, сотрудники компании отмечали, что Party Voice предлагает более широкие возможности и лучше соответствует тому, как игроки используют Roblox сегодня. Правда, для доступа к Party Voice пользователю необходимо подтвердить свой возраст — функция доступна только владельцам аккаунтов, которым исполнилось 12 лет. Соответственно, более юные геймеры общаться в голосовом чате банально не смогут, что необходимо для их безопасности в цифровом пространстве. Это вполне логичный шаг со стороны разработчиков.