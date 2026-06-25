Геймерам позволили отключить античит Valorant

Возможность внедрения такого режима появилась благодаря сотрудничеству Riot Games с командой Xbox OS Security Team из Microsoft. Компании работали над улучшением механизмов безопасности ядра Windows, которые блокируют распространённые методы эксплуатации драйверов и памяти — именно такие уязвимости часто используются для работы читов. Чтобы убедиться, что запрещённое программное обеспечение не было загружено до запуска Vanguard, Riot использует функцию Windows под названием Runtime Driver Attestation Report. Она позволяет получать защищённый список драйверов, которые были загружены в систему с момента её запуска. Это позволит отключать античит, который мешает играть в другие игры, использующие свою систему античита.