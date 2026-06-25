Геймерам позволили отключить античит Valorant

Игроки League of Legends и Valorant получили возможность отключать постоянно работающий античит Vanguard при соблюдении определённых условий. Если компьютер поддерживает необходимые функции безопасности и пользователь активирует механизмы защиты до загрузки системы, а также встроенные средства безопасности Windows, то начиная с сегодняшнего дня Vanguard можно перевести в режим работы «по требованию». Новая функция получила название Vanguard Pre-Check. Как сообщил руководитель отдела по борьбе с читерами Riot Games Филлип Коскинас, в этом режиме драйвер Vanguard уровня ядра больше не будет автоматически запускаться вместе с операционной системой — вместо этого он будет активироваться только при запуске игры.

Возможность внедрения такого режима появилась благодаря сотрудничеству Riot Games с командой Xbox OS Security Team из Microsoft. Компании работали над улучшением механизмов безопасности ядра Windows, которые блокируют распространённые методы эксплуатации драйверов и памяти — именно такие уязвимости часто используются для работы читов. Чтобы убедиться, что запрещённое программное обеспечение не было загружено до запуска Vanguard, Riot использует функцию Windows под названием Runtime Driver Attestation Report. Она позволяет получать защищённый список драйверов, которые были загружены в систему с момента её запуска. Это позволит отключать античит, который мешает играть в другие игры, использующие свою систему античита.