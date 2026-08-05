Electronic Arts купили за 55 миллиардов долларов

Electronic Arts официально перестала быть публичной компанией — ещё в сентябре прошлого года издатель объявил, что консорциум инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, а также Silver Lake и Affinity Partners выкупит компанию за 55 миллиардов долларов. Теперь сделка официально завершена — по имеющимся данным, PIF получит 93,4% акций новой частной компании. Для финансирования сделки было привлечено 20 миллиардов долларов заёмных средств, что сделало её крупнейшим выкупом с привлечением долгового финансирования в истории. Это может привести к серьёзным изменениям в стратегии Electronic Arts, поскольку компании предстоит оправдать столь масштабные инвестиции.

В последние годы EA сосредоточилась на развитии своих крупнейших франшиз, включая Battlefield, спортивные серии EA Sports FC и Madden NFL, а также The Sims. После завершения сделки компания, вероятно, будет ещё активнее делать ставку на коммерчески успешные проекты вместо экспериментов с небольшими играми. Аналогичного подхода сейчас придерживаются и другие крупные игровые издатели, включая Ubisoft и Xbox. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон в обращении к сотрудникам заявил, что с началом нового этапа развития компании он настроен оптимистичнее, чем когда-либо. По его словам, впереди открываются огромные возможности, реализовать которые помогут творческий подход, амбиции и вера команды в собственные силы.