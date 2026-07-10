Продажи Assassin’s Creed IV: Black Flag бьют рекорды Ubisoft

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, культовой игры 2013 года, уже вышел в релиз и стартовал довольно успешно. Данные по предзаказам уже указывали на более высокий интерес к игре по сравнению с Assassin’s Creed Shadows, а первые показатели в Steam это подтвердили — пиковый онлайн новой версии достиг почти 100 тысяч одновременных игроков, что значительно выше результата Shadows, который остановился на отметке около 64 тысяч. Кроме того, игра получила среднюю оценку критиков 84 балла на Metacritic. Это лучший результат среди последних частей серии Assassin’s Creed после оригинального Black Flag, которая в своё время получила 88 баллов.

Вероятно, дело в том, что несмотря на то, что другие проекты также пытались передать атмосферу пиратских приключений, например, Skull and Bones от самой Ubisoft или Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Black Flag Resynced всё ещё сохраняет уникальную атмосферу и интересный сюжет. Здесь стоит отметить, что разработчики не стали менять оригинальную историю, сохранив персонажей и стиль повествования. При этом ремейк не включает некоторые элементы оригинальной игры, включая сюжетные приключения Авелин и Адевале. Однако, судя по отзывам, геймеры не особо разочарованы. Впрочем, некоторые геймеры остались недовольны тем, что компания выпустила ремастер и сразу же запустила в продажу дополнения с вырезанным контентом, хотя он, по идее, должен был идти вместе с новым проектом. Но Ubisoft в этом плане себе не изменяет.
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