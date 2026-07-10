Продажи Assassin’s Creed IV: Black Flag бьют рекорды Ubisoft

Вероятно, дело в том, что несмотря на то, что другие проекты также пытались передать атмосферу пиратских приключений, например, Skull and Bones от самой Ubisoft или Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Black Flag Resynced всё ещё сохраняет уникальную атмосферу и интересный сюжет. Здесь стоит отметить, что разработчики не стали менять оригинальную историю, сохранив персонажей и стиль повествования. При этом ремейк не включает некоторые элементы оригинальной игры, включая сюжетные приключения Авелин и Адевале. Однако, судя по отзывам, геймеры не особо разочарованы. Впрочем, некоторые геймеры остались недовольны тем, что компания выпустила ремастер и сразу же запустила в продажу дополнения с вырезанным контентом, хотя он, по идее, должен был идти вместе с новым проектом. Но Ubisoft в этом плане себе не изменяет.