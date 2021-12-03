Анонсирован новый внедорожник Polestar 3 2022 года

Новый Polestar 3 2022 года выйдет в следующем году и теперь мы можем впервые взглянуть на автомобиль в новом фото-тизере, опубликованном Polestar.

Polestar 3 - первый внедорожник компании, который станет ее первым внедорожником который будет построен в США, а производство будет проходить в Чарльстоне, Южная Каролина. Эта новость последовала за сентябрьским объявлением Polestar о намерении котироваться на Nasdaq в связи с предлагаемым объединением бизнеса с Gores Guggenheim, Inc. которое, как ожидается, закроется в первой половине 2022 года. Polestar 3 планируется запустить в 2022 году как внедорожник с электроприводом премиум-класса, который определит внешний вид внедорожников в эпоху электромобилей.