Анонсирован спортивный электромобиль Polestar Electric Roadster

Производитель электромобилей из Швеции Polestar анонсировал концептуальную спортивную модель под названием Polestar O2.

Данная модель была представлена еще в марте этого года в Лос-Анджелесе. Производитель намерен выпустить 500 родстеров Polestar 6 LA Concept. Автомобили специального выпуска будут иметь небесно-голубую цветовую гамму, светлый кожаный салон и 21-дюймовые колеса, как у концепта Polestar O2. Родстер получит два электродвигателя суммарной мощностью до 884 л.с. (650 кВт, 900 Нм крутящего момента), время разгона 0-100 км/ч за 3,2 секунды, максимальная скорость 250 км/ч и запас хода по WLTP 595 км.

Polestar 6 уже доступен для брони. Цена электромобиля составит около 200 тысяч долларов.

Polestar O2 станет доступен для покупки в виде серийной модели под названием Polestar 6 только в 2026 году.