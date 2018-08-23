Анонсирован выпуск беззеркальных фотокамер Nikon формата FX — Z6 и Z7

2018-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Nikon Z6; [209]
Nikon с радостью сообщает о выпуске полнокадровых беззеркальных фотокамер Nikon формата FX — Z 6 и Z 7, а также объективов NIKKOR серии Z с новым байонетом большего диаметра. Фотосистема Z включает беззеркальные фотокамеры, оснащенные байонетом большего диаметра, а также совместимые объективы NIKKOR и принадлежности. Ее выпуск обусловлен стремлением Nikon достичь нового уровня оптических характеристик. Фотосистема Z — это сочетание инноваций и традиционного качества, превосходных технологий создания изображений, невероятного удобства управления и надежности цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Главная отличительная черта фотосистемы Z — байонет большего диаметра, благодаря которому у фотографов появляются дополнительные возможности для творческого самовыражения, а для инженеров открывается новое направление в разработке объективов. Фотосистема Z позволяет использовать множество объективов* с отличными оптическими характеристиками, в том числе наиболее светосильные модели Nikon с диафрагмой f/0,95. Кроме этого, новый переходник байонета Z обеспечит его совместимость с объективами NIKKOR F, что предоставит фотографам больше выбора.

Фотокамеры Z 6 и Z 7 оснащены новой полнокадровой КМОП-матрицей Nikon формата FX с обратной подсветкой и встроенной АФ с определением фазы в фокальной плоскости, а также новейшей системой обработки изображений — EXPEED 6.

Фотокамера Z 7 имеет разрешение 45,7 млн эффективных пикселей и поддерживает стандартный диапазон чувствительности ISO от 64 до 25 600 единиц. В сочетании с объективами NIKKOR серии Z эта фотокамера гарантирует отличную резкость и передачу деталей даже по краям кадра.

Z 6 — это универсальная фотокамера формата FX с разрешением 24,5 млн эффективных пикселей. Она обладает широким стандартным диапазоном чувствительности ISO от 100 до 51 200 единиц. Фотокамера Z 6 отличается прекрасным качеством изображения при съемке с высокими значениями чувствительности и поддерживает запись полнокадрового видео 4K UHD со считыванием полного количества пикселей. Благодаря этому она подходит для использования в различных целях, например для записи видеороликов или съемки в условиях недостаточной освещенности.

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