Анонсирована игра Jurassic World Evolution

У меня есть просто шикарная новость для всех фанатов «Юрского периода» — разработчики из Frontier Developments вместе с Universal Interactive анонсировали свой новый проект. Игра представляет из себя симулятор строителя, где вам позволят самостоятельно построить парк развлечений с динозаврами. Вы самостоятельно создаёте ландшафт своего острого и архипелага, строите и огораживаете загоны для разных видов динозавров, следите за их состоянием и безопасностью посетителей.

Можно будет выводить новые виды динозавров, можно будет развиваться и вмешиваться в экстренные ситуации. Стоит отметить и графическую составляющую проекта — выглядят динозавры очень классно, прямо погладить захотелось. Выходит игра на PC, Xbox One и PS4, обещают в 2018 году уже отправить на прилавки. Что скажете?