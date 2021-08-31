Анонсирована игра Saints Row

С Ниной, Кевином и Элаем, вы как будущий босс создаёте Святых и, выстраивая свою империю на улицах Санто-Илесо и борясь за контроль над городом, бросаете вызов другим бандам: Лос-пантерос, айдолам и Маршаллу. Saints Row — это история стартапа, просто так случилось, что бизнес Святых криминален. Испытайте самую большую и самый большой окружающий мир Saints Row из когда-либо созданных. В игре вас ждут невероятные приключения с криминальными аферами и достойными блокбастера заданиями, когда на пути к вершине вы стреляете, управляете машинами и летаете с помощью вингсьюта.

Saints Row представляет собой перезагрузку серии. На данный момент запуск Saints Row запланирован на ПК, Xbox Series X / S, Xbox One, PS5 и PS4 25 февраля 2022 года.

Комментарии и отзывы Saints Row
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