Анонсирована новая Toyota Corolla 2022 года и C-HR

Toyota объявила о выпуске новых моделей Toyota Corolla и C-HR 2022 года выпуска, а также новой мультимедийной системы Toyota Smart Connect +. Toyota Corolla 2022 года получит ряд обновлений по сравнению с предыдущей моделью.

К 2022 году линейки Toyota Corolla и C-HR будут использовать Toyota Smart Connect +, новейшую мультимедийную систему Toyota, которая выводит возможности подключения, функциональность и простоту использования на более высоком уровне. Предлагаемая в стандартной комплектации или в качестве опции для всех версий, новая платформа имеет более мощную вычислительную мощность (ЦП), которая работает в 2,4 раза быстрее, чем текущая система. Управляемый через центральный сенсорный экран высокой четкости с диагональю восемь дюймов, он обеспечивает мгновенный доступ к ряду интеллектуальных подключенных сервисов, включая облачную навигацию с непрерывной, всегда доступной информацией о дорожном движении, 3D-карту города, указатели на шоссе и фиксированные местоположения камер слежения за дорожным движением.

Все данные и информация доставляются через коммуникационный модуль (DCM), поэтому для интеллектуальных подключенных услуг не требуется сопряжение телефонов и не возникает дополнительных затрат на передачу данных.