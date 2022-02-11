Анонсирована ограниченная серия мотоциклов Brabus 1300R

Brabus хорошо известен производством автомобилей высокого класса, и теперь компания анонсировала свой первый мотоцикл Brabus 1300R. Brabus 1300R — это мотоцикл ограниченной серии, выпущенный всего 77 экземплярами, мотоцикл основан на KTM 1290 Super Duke R EVO.

Новый мотоцикл Brabus оснащен двигателем V-Twin объемом 1301 куб.см, который выдает 180 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Абсолютно новый BRABUS 1300 R — это крутой дизайн, эксклюзивная элегантность высокого класса и уверенная производительность. Это первый в мире мотоцикл BRABUS — безошибочно узнаваемый нейкед-байк, разработанный для энтузиастов, обращающих внимание на детали.

Разработанный для объединения глубоко укоренившейся идентичности и стилей дизайна KTM и BRABUS, BRABUS 1300 R представляет собой лучшее из обоих брендов. Ключевые ингредиенты языка дизайна BRABUS «Black and Bold», включая две фирменные схемы окраски, кованые колеса BRABUS Monoblock Z, высококачественные элементы кузова из углеродного волокна и стильное сиденье, выполненное по индивидуальному заказу, обработанное с профессиональным вниманием к деталям специалистами по интерьеру BRABUS, определяют чрезвычайно уникальный и спортивный характер мотоцикла.

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