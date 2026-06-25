Google снизила комиссию в Play Store

Хотя суд ещё не утвердил масштабное мировое соглашение по антимонопольному иску Epic Games против Google, связанному с предполагаемой монополией компании на рынке Android-магазинов приложений, Google уже начала внедрять изменения в систему комиссий для разработчиков по всему миру. Как было объявлено ещё в марте, фиксированная комиссия в размере 30% уступит место новой модели с более низкими сборами, частично отделяющими платёжную систему от магазина приложений. Теперь размер комиссии будет зависеть сразу от нескольких факторов — установил ли пользователь приложение до или после перехода на новую модель, сколько зарабатывает разработчик, а также использует ли он платёжную систему Google Play с дополнительной комиссией 5% или предпочитает альтернативные способы оплаты либо перенаправляет пользователей на собственный сайт.

Для приложений с годовой выручкой свыше 1 миллиона долларов комиссия составит 20% для новых внутриигровых покупок, а также 10% для подписок. Кроме того, Google представила программы Games Level Up и Apps Experience. Они предназначены для разработчиков, предлагающих «премиальные» или «выдающиеся» продукты, соответствующие требованиям компании. Для получения дополнительных льгот приложения должны поддерживать различные платформы, включая планшеты, умные телевизоры и Android Auto, соответствовать требованиям по стабильности и использованию памяти, а также внедрять рекомендуемые функции, которые предлагает Google.
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