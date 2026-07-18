Рогалик Dead Weight вышел в Steam

Спустя три года интенсивной работы, тактическая игра с элементами roguelite под названием Dead Weight, разработанная российской студией Klukva Games, стала доступна для приобретения на ПК в Steam. Dead Weight представляет собой тактическую roguelite-игру, выполненную в эстетике лавкрафтовского стимпанка и черпающую вдохновение из таких проектов, как Into the Breach и Final Fantasy Tactics. Игроку предстоит взять на себя роль одного из четырёх неповторимых небесных пиратов. Вам нужно будет поднять паруса своего воздушного судна и отправиться исследовать три уникальных региона этого расколотого мира. В пошаговых сражениях, разворачивающихся на небольших парящих островах, где каждый ход имеет решающее значение, вы столкнетесь с гоблинами, другими пиратами, механическими созданиями и ужасающими лавкрафтовскими монстрами. Цель игры — следовать указаниям Древних Богов, чтобы постичь тайны этого обреченного мира.

Dead Weight отличается превосходным пиксельным оформлением, гармонично сочетающимся с глубоким тактическим пошаговым игровым процессом. Выбор одного из четырёх игровых персонажей, в сочетании с десятками видов оружия, элементов снаряжения и уникальных способностей, предоставляет широчайшие возможности для тактических экспериментов и создания разнообразных сборок персонажей. Благодаря этому каждое новое прохождение игры дарит ощущение неповторимого приключения.
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