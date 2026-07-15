Разработчик объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК

GTA 6 без сомнений является одной из самых ожидаемых игр 2026 года, однако в день релиза в ноябре опробовать новый проект Rockstar Games смогут только владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S — версия для ПК не выйдет одновременно с консольными изданиями. Многие игроки давно предполагали, что подобная стратегия с отложенным релизом нужна Rockstar в том числе для того, чтобы стимулировать продажи нескольких версий игры. Однако ветеран Rockstar и продюсер GTA 5 Джон Риккио, работавший в студии с 2003 по 2014 год, заявил, что у такого подхода есть и другие причины, главным образом связанные с техническими сложностями.

В интервью Kiwi Talks Риккио объяснил, что разработчикам проще максимально использовать возможности консолей, поскольку они точно знают характеристики оборудования и могут оптимизировать игру под конкретную платформу, не учитывая огромное количество возможных конфигураций ПК. По его словам, одна из главных технических проблем при создании версии для ПК заключается не только в адаптации игры под более мощное оборудование, но и в обратном процессе — масштабировании проекта под более ограниченное железо консолей во время разработки. То есть если сделать игру сначала под ПК, ориентируясь на достаточно производительные компоненты, то потом оптимизировать тайтл под консоли, у которых ресурсов гораздо меньше, будет очень тяжело или даже невозможно. Но, с другой стороны, рынок ПК огромен и его явно не оставят в стороне — рано или поздно.
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