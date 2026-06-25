Разработчиков Destiny 2 увольняют

После того как Bungie фактически завершила активную поддержку Destiny 2, студия столкнулась с новой волной увольнений. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, компания сообщила о сокращении штата в рамках реорганизации — точное количество уволенных сотрудников не раскрывается, однако генеральный директор Studio Business Group компании Sony Interactive Entertainment Хермен Хульст подтвердил, что сокращения затронут «значительное число сотрудников», включая большую часть команды Destiny и некоторых разработчиков Marathon.

В Bungie также признали, что Destiny 2 не оправдала ожиданий в последние несколько лет. Компания отметила, что после выпуска финального контентного обновления для игры и с учётом того, что будущие проекты находятся лишь на ранних стадиях разработки, поддерживать прежний масштаб бизнеса стало невозможно. По словам Хульста, руководство рассматривало различные варианты развития событий, прежде чем прийти к выводу о необходимости сокращений. Он отметил, что это решение позволит привести ресурсы студии в соответствие с её текущими приоритетами и долгосрочными целями. Впрочем, учитывая, что проекты студии работают очень плохо и не приносят желаемого результата, можно предположить, что в обозримом будущем студия либо будет сокращена до минимума, чтобы выпускать контент и поддерживать текущие релизы, либо будет закрыта вовсе. Особенно на фоне того, что онлайн игры Marathon упал до минимальных значений.
Subnautica 2 лишилась издателя в лице Krafton…
Юридический конфликт между основателями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica, и компанией Kra…
Twitch и YouTube против нишевых платформ: что выбрать стриме…
Вопрос «где стримить» в 2026 году стал сложнее, чем кажется. Twitch и YouTube никуда не делись, но ряд…
Epic Games Store будет работать в пять раз быстрее…
Компания Epic Games продолжает активно развивать Epic Games Store, стремясь сократить отставание от Steam…
Microsoft отлично продаёт игры на PlayStation 5…
В игровой индустрии снова активно обсуждают будущее консольных эксклюзивов — ходят слухи о возможном свор…
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке…
Игра ChildStory изначально вышла в Steam, создана она была энтузиастом и проект получился интересным. Вче…
Третий сезон Blue Protocol: Star Resonance с русской локализ…
Разработчики аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance анонсировали введение нового игрового сервера, пр…
Стартовал фестиваль Games from Russia в Steam…
В Steam начался фестиваль "Games from Russia", представляющий собой цифровую витрину для российских и бли…
Представлена казуальная игра HOMEWAVE…
Анонсирована HOMEWAVE, уникальная казуальная игра в формате уютной "операционной системы", где игрок смож…
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовкеОбзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor