Разработчиков Destiny 2 увольняют

После того как Bungie фактически завершила активную поддержку Destiny 2, студия столкнулась с новой волной увольнений. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, компания сообщила о сокращении штата в рамках реорганизации — точное количество уволенных сотрудников не раскрывается, однако генеральный директор Studio Business Group компании Sony Interactive Entertainment Хермен Хульст подтвердил, что сокращения затронут «значительное число сотрудников», включая большую часть команды Destiny и некоторых разработчиков Marathon.

В Bungie также признали, что Destiny 2 не оправдала ожиданий в последние несколько лет. Компания отметила, что после выпуска финального контентного обновления для игры и с учётом того, что будущие проекты находятся лишь на ранних стадиях разработки, поддерживать прежний масштаб бизнеса стало невозможно. По словам Хульста, руководство рассматривало различные варианты развития событий, прежде чем прийти к выводу о необходимости сокращений. Он отметил, что это решение позволит привести ресурсы студии в соответствие с её текущими приоритетами и долгосрочными целями. Впрочем, учитывая, что проекты студии работают очень плохо и не приносят желаемого результата, можно предположить, что в обозримом будущем студия либо будет сокращена до минимума, чтобы выпускать контент и поддерживать текущие релизы, либо будет закрыта вовсе. Особенно на фоне того, что онлайн игры Marathon упал до минимальных значений.