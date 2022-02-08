Ansys присоединяется к Альянсу экосистем проектирования Intel Foundry Services

Сегодня Ansys объявила о своем первом партнерстве с IFS Accelerator - EDA Alliance, чтобы предоставить лучшие в своем классе инструменты EDA и решения для моделирования, которые будут поддерживать инновации клиентов, включая изготовленный на заказ чип для настраиваемых трехмерных интегральных схем (3D-IC). Используя лидирующие на рынке мультифизические решения Ansys, IFS Accelerator сделает кремниевые технологии доступными для разработки уникальных инновационных чипов. Передовые инструменты автоматизированного проектирования и моделирования Ansys позволят общим заказчикам сократить барьеры проектирования, свести к минимуму проектные риски и затраты, а также сократить время выхода на рынок.

Усовершенствованные технологии компоновки позволяют размещать несколько микросхем вместе в конструкциях «система в корпусе» (SiP) для значительного увеличения емкости, производительности и гибкости. Это приводит к совершенно новым видам интегрированных систем.