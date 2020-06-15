Antec Striker Phantom Gaming Edition уже в релизе

Официально представлен новый компьютерный корпус открытого типа Antec Striker Phantom Gaming Edition, который обладает довольно интересным преимуществом в виде крайне просторного пространства. То есть, геймер получает возможность собрать крайне достойное игровое решение и не переживать о том, что будут проблемы с охлаждением или потоком воздуха, что видеокарта не поместится или что-то в таком духе. Нет, данный корпус позволяет с комфортом собирать компьютер любой сложности, ведь вы можете себя ни в чем не ограничивать. Достаточно просто выбрать нужные вам комплектующие и потом свободно заниматься сборкой компьютера. Отличное решение, вот только цену мы пока что не знаем для отечественного рынка, ее нужно будет подождать.