Антимонопольное законодательство ЕС: штраф Qualcomm в размере € 997 млн

Антимонопольная комиссия ЕС оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро, за использование своего доминирующего положения на чипсетах LTE. По данным Комиссии, дизайнер чипов заплатил миллиарды Apple за исключение сделок с другими конкурентами.Европейская комиссия оштрафовала Qualcomm на 997 млн ​​евро за злоупотребление своим доминированием на рынке чипсетов базовой полосы LTE. Qualcomm не позволяла соперникам конкурировать на рынке, делая значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать у конкурентов. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.