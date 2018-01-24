Антимонопольное законодательство ЕС: штраф Qualcomm в размере € 997 млн

Антимонопольная комиссия ЕС оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро, за использование своего доминирующего положения на чипсетах LTE. По данным Комиссии, дизайнер чипов заплатил миллиарды Apple за исключение сделок с другими конкурентами.
Европейская комиссия оштрафовала Qualcomm на 997 млн евро за злоупотребление своим доминированием на рынке чипсетов базовой полосы LTE. Qualcomm не позволяла соперникам конкурировать на рынке, делая значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать у конкурентов. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.
Европейская комиссия оштрафовала Qualcomm на 997 млн евро за злоупотребление своим доминированием на рынке чипсетов базовой полосы LTE. Qualcomm не позволяла соперникам конкурировать на рынке, делая значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать у конкурентов. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.