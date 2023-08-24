Апдейт Windows 11 убивает ПК на материнских платах MSI

Компания Microsoft сообщила, что её специалисты уже занимаются изучением сообщения о сбое с ошибкой UNSUPPORTED_PROCESSOR, которая начала возникать на некоторых ПК с Windows 11 после установки обновления, выпущенного на этой неделе. Похоже, что компания Microsoft выпустила не совсем качественное обновление и оно вызывает проблемы при использовании передовых процессоров с некоторыми материнскими платами компании MSI. В сети можно легко найти массу сообщений о том, что данное обновление работает просто ужасно и пользователи хотели бы от него избавиться. «Я столкнулся с этой проблемой на игровом ПК с Windows 11, который работает на процессоре Intel Core i9-13900KS на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon WiFi. Несколько пользователей Reddit также сообщили о той же проблеме после установки обновления, все они используют системы Intel на материнских платах MSI с последними обновлениями BIOS», — заявил пользователь в сети.

К счастью, после сбоя с синим экраном смерти операционная система Windows 11 может восстановиться и откатить патч. В настоящее время Microsoft, по-видимому, уже убрала обновление KB5029351 из релиза и занимается устранением проблемы, чтобы потом перезапустить апдейт. При этом стоит отметить, что обновление, которое убивает систему, прошло через внушительное тестирование Windows Insider, попало в ветку Release Preview, а затем в стабильный релиз обновления Windows 11, так что уязвимость, вероятно, очень редкая.
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