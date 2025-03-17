Апдейт Windows 11 удалил из системы Copilot

Недавнее обновление операционной системы Windows 11 привело к неожиданному удалению приложения Microsoft Copilot с некоторых устройств. Microsoft признала проблему и опубликовала соответствующую запись в служебной документации. Компания работает над исправлением недоработки, а пока пользователям предлагается переустановить Copilot через Microsoft Store и вручную закрепить его на панели задач. Хотя это явный сбой в последнем обновлении, некоторые пользователи Windows 11, которым Copilot не нужен, могут воспринять его удаление как полезное изменение. Microsoft продолжает развёртывание нативной версии Copilot для Windows, заменяя его ранний веб-формат.

Новая версия получила улучшенный интерфейс и поддержку голосового управления с помощью горячей клавиши — аналогично тому, как это работало с Cortana в Windows 10. Также Microsoft готовит дополнительные обновления Copilot, которые представит на специальном мероприятии 4 апреля, посвящённом 50-летию компании. На сцене выступит глава Microsoft AI Мустафа Сулейман, который анонсирует новые функции Copilot. По слухам, компания разрабатывает собственные модели искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с OpenAI. Проблема только в том, что многие пользователи не очень довольны работой искусственного интеллекта на их системе, потому что эти сервисы вполне могут собирать данные о пользователе и его действиях. Для многих это, конечно, проблема, особенно если ПК рабочий.