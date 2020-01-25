Apex Legends демонстрирует 4 сезон

Разработчики игры Apex Legends анонсировали запуск четвертого игрового сезона под названием «Ассимиляция» который стартует 4 февраля 2020 года.

В четвертом сезоне игроков ожидают новый герой Кузня (Forge). Абсолютно новый Battle Pass он включает в себя более 100 эксклюзивных предметов, включая легендарные скины, загрузочные экраны, музыкальные пакеты и многое другое. Новая снайперская винтовка Sentinel. Новый Ranked Series 3 позволит оттачивать свои навыки и опыт в новой серии Ranked Mode.

Apex Legends доступна на ПК, Xbox One и PS4.