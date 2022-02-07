Apex Legends готовит множество изменений и режимов в этом году

В 2019 году Respawn Entertainment удивила геймеров, выпустив вслед за играми Titanfall нечто совершенно новое, выбрав новый и развивающийся жанр бесплатных королевских битв с Apex Legends. Вы знаете, что произошло дальше. После большого количества продвигаемых прямых трансляций игра быстро заняла ведущее место и быстро набрала популярность, набрав 25 миллионов зарегистрированных игроков за одну неделю и перешагнув отметку в 100 миллионов как раз к своему второму дню рождения. Теперь Apex Legends исполняется три года, и в разговоре с The Verge игровой директор Стивен Феррейра сказал, что в этом году игроки должны ожидать значительных перемен в игровом процессе и не только.

Например, аудитория получит полноценный командный бой насмерть 9 на 9, в котором две стороны сражаются за высокий балл, захватывая определенные места на карте. Вместо мародерства с поиском лута игроки выбирают начальную экипировку, а затем получают новые предметы из аирдропов или в виде серий убийств для своего текущего снаряжения в зависимости от хорошей игры. Это гораздо более традиционный вид шутера, чем стандартный Apex Legends, и разработчики признали это, назвав его хорошим местом для входа и обучения, особенно когда всем придется приспосабливаться к новому режиму. Благодаря подобным режимам разработчики планируют объяснить аудитории, как играть в королевскую битву, чтобы снизить общий порог входа в виртуальный мир проекта. Что вполне разумно на фоне конкурентов.