Apex Legends готовит множество изменений и режимов в этом году

В 2019 году Respawn Entertainment удивила геймеров, выпустив вслед за играми Titanfall нечто совершенно новое, выбрав новый и развивающийся жанр бесплатных королевских битв с Apex Legends. Вы знаете, что произошло дальше. После большого количества продвигаемых прямых трансляций игра быстро заняла ведущее место и быстро набрала популярность, набрав 25 миллионов зарегистрированных игроков за одну неделю и перешагнув отметку в 100 миллионов как раз к своему второму дню рождения. Теперь Apex Legends исполняется три года, и в разговоре с The Verge игровой директор Стивен Феррейра сказал, что в этом году игроки должны ожидать значительных перемен в игровом процессе и не только.

Например, аудитория получит полноценный командный бой насмерть 9 на 9, в котором две стороны сражаются за высокий балл, захватывая определенные места на карте. Вместо мародерства с поиском лута игроки выбирают начальную экипировку, а затем получают новые предметы из аирдропов или в виде серий убийств для своего текущего снаряжения в зависимости от хорошей игры. Это гораздо более традиционный вид шутера, чем стандартный Apex Legends, и разработчики признали это, назвав его хорошим местом для входа и обучения, особенно когда всем придется приспосабливаться к новому режиму. Благодаря подобным режимам разработчики планируют объяснить аудитории, как играть в королевскую битву, чтобы снизить общий порог входа в виртуальный мир проекта. Что вполне разумно на фоне конкурентов.
Комментарии и отзывы Apex Legends
Создатели Червяков отказались от NFT…
Создатели Червяков отказались от NFTРазработчикам из компании Team17 не потребовалось много времени, чтобы отменить свои планы NFT после того…
Hitman 3 совсем скоро выйдет в Steam…
Hitman 3 совсем скоро выйдет в Steam20 января IO Interactive отпразднует первую годовщину Hitman 3 в стиле, соответствующем строгому костюму …
Вышел первый трейлер Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragna…
Вышел первый трейлер Assassin's Creed Valhalla Dawn of RagnaUbisoft сегодня выпустила первый трейлер предст…
Обновление Dota 2 добавляет поддержку игровых контроллеров…
Обновление Dota 2 добавляет поддержку игровых контроллеровУ Valve есть несколько интересных идей относительно будущего компьютерных игр. Вместо того, чтобы просто …
Перезапуск франшизы Saints Row вдруг перенесли…
Перезапуск франшизы Saints Row вдруг перенеслиSaints Row, перезагрузка шутера с открытым миром с упором на безумное веселье и всевозможные элементы чё…
Square Enix добавит в свои игры NFT…
Square Enix добавит в свои игры NFTФункции блокчейна в играх пока не получили самого теплого приема, но они только что получили поддержку кр…
Гоночная игра Grid Legends выйдет в феврале 2022 года с боле…
Гоночная игра Grid Legends выйдет в феврале 2022 года с болеНовая гоночная игра Grid Legends будет официально запущена в феврале 2022 года и будет доступна для игры …
Cyberpunk 2077 Night City выглядит более живым с модом…
Cyberpunk 2077 Night City выглядит более живым с модомНочной город Cyberpunk 2077 может выглядеть немного мертвым из-за ограниченного количества NPC, отображае…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor