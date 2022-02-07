Apex Legends готовит множество изменений и режимов в этом году

Например, аудитория получит полноценный командный бой насмерть 9 на 9, в котором две стороны сражаются за высокий балл, захватывая определенные места на карте. Вместо мародерства с поиском лута игроки выбирают начальную экипировку, а затем получают новые предметы из аирдропов или в виде серий убийств для своего текущего снаряжения в зависимости от хорошей игры. Это гораздо более традиционный вид шутера, чем стандартный Apex Legends, и разработчики признали это, назвав его хорошим местом для входа и обучения, особенно когда всем придется приспосабливаться к новому режиму. Благодаря подобным режимам разработчики планируют объяснить аудитории, как играть в королевскую битву, чтобы снизить общий порог входа в виртуальный мир проекта. Что вполне разумно на фоне конкурентов.