Apex Legends выйдет на Android и iOS

Electronic Arts рассказала, что планирует выпустить Apex Legends на мобильные платформы.

По словам Gameinformer, во время конференц-звонка с инвесторами, компания похвасталась успехами «королевской битвы» Respawn и объявила о расширении игры. Разработчики решили выпустить Apex Legends на мобильные платформы, где проект будет конкурировать с PUBG и Fortnite. Создатели игры еще с момента релиза «заикались» о версии для Android и iOS, а теперь догадки подтвердились официально.

Подобное решение было ожидаемым, ведь тот же Fortnite показал стремительный рост именно после релиза портативных версий - для смартфонов и Nintendo Switch. Возможно, что Respawn также выпустит Apex Legends на гибридную консоль «большой N». Расширят аудиторию «легенд» и китайские геймеры, которые скоро дождутся официального запуска в своем регионе.

Дату релиза на собрании не назвали, к тому же разработчики промолчали о кроссплее. Тот же Fortnite «построен» на движке Unreal Engine, который хорошо себя чувствует на компьютерах, консолях и «мобилках». Благодаря этому Epic Games смогли реализовать общий мультиплеер и оптимизировать игру для устройств среднего класса. Apex Legends создавалась на движке Source, который еще не светился на мобильных платформах, включая Nintendo Switch. Возможно, что игру ждет переезд, и, скорее всего, геймеры не получат кроссплатформенный мультиплеер.