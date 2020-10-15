Аппаратные элементы PS5 были утверждены два года назад

На просторах интернета весьма активно обсуждают новость о том, что компания Sony вроде как утвердила все аппаратные компоненты своей приставки PS5 два года назад. С одной стороны, это говорит о том, что производитель явно уверен в том, что он делает, ведь за два года все аппаратные элементы устройства были протестированы. С другой стороны, геймеры запереживали — если процессор и графическое ядро для консоли создали еще два года назад, то они уже сейчас будут устаревшими, что уж говорить о консоли через несколько лет. Так что ситуация пока что не совсем однозначная, стоит подождать релиза и посмотреть на первые игровые проекты, которые покажет производитель. Тогда можно будет говорить о производительности и качестве аппаратной составляющей.