Apple AirTag всё чаще используют для угона автомобиля

Трекеры Apple AirTag с подключением по Bluetooth были гениальной идеей, чтобы помочь владельцам iPhone лучше отслеживать свои вещи, но, как недавно обнаружили пользователи, крошечные гаджеты также имеют определенную темную сторону. В частности, они позволяют недоброжелательным сторонам устанавливать трекеры на ничего не подозревающих незнакомцев, чтобы следить за их местонахождением, хотя у Apple действительно есть отказоустойчивая система, чтобы в конечном итоге предотвратить это в долгосрочной перспективе. Например, недавно мужчина из Детройта по имени Джон Нельсон, как обычно, занимался своими повседневными делами, припарковав свой Dodge Charger 2018 года на стоянке местного торгового центра, чтобы выполнить какое-то поручение. Когда он закончил и вернулся к своей машине, iPhone Нельсона загудел, и на экране появилось странное уведомление. «AirTag обнаружил, что движется вместе с вами», — гласило сообщение на экране.

Согласно отчету локального издания iMore, Нельсон открыл сообщение и в несколько касаний смог выяснить, как найти подозрительный трекер. «Я смог нажать на это уведомление, и это дало мне возможность включить звуковой сигнал от метки, и я услышал его под своей машиной», — сообщил Нельсон журналистам. Судя по всему, угонщик дошел до того, что открутил сливную пробку под багажником Dodge Charger Нельсона, спрятав трекер внутрь и подальше от поля зрения. Кто бы это ни сделал, он, должно быть, не знал об отказоустойчивой системе защиты от преследования Apple, которая в данном случае работала точно так, как предполагалось. Причина, по которой автомобиль Нельсона отслеживалась таким образом, скорее всего, заключалась в том, что он был целью запланированной крупной кражи автомобиля.