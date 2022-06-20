Apple AirTags второго поколения уже готовятся к релизу

Apple AirTags, трекеры компании круглой формы, были разработаны для поиска потерянных вещей. Учитывая, что их интеграция с программной экосистемой Apple безупречна, не было никаких сомнений в том, что популярность AirTags будет расти до такой степени, что может быть представлена ​​​​модель второго поколения, если этот прогресс будет продолжаться. Несмотря на то, что AirTags был предметом споров, поскольку было несколько случаев, когда трекеры использовались в качестве инструментов для преследования, аналитик Минг-Чи Куо считает, что они по-прежнему чрезвычайно популярны. По оценкам Куо, благодаря доступной цене и легкому способу помочь владельцам найти потерянные вещи, поставки в 2022 году могут достичь 35 миллионов. В 2021 году эти оценки поставок составили 20 миллионов, что указывает на рост и сохранение высокого спроса. Предполагая, что этот рост сохранится, Куо считает, что Apple будет предложено выпустить модель второго поколения, которая, вероятно, будет поставляться с расширенными функциями. Хотя AirTags работают с телефонами на базе Android, их полный потенциал раскрывается и отображается при сопряжении с iPhone.

Используя сеть Apple Find My, владельцы iPhone могут пометить, какой AirTag может быть связан с каким предметом, например с сумкой, ключами от машины или любым другим предметом, и отслеживать их, когда они теряются. Мы не верим, что Apple сможет кардинально изменить дизайн AirTags второго поколения, поскольку их функциональность, внешний вид и использование не так продуманы, как у других продуктов компании. Однако, если Apple внесет изменения в эти трекеры, самое большее, они могут стать немного тоньше и меньше, чтобы их можно было легко положить в карманы или кошельки. Если AirTags станут меньше в размере, им будет легче остаться незамеченными, если вор решит сбежать с предметом, содержащим трекер Apple, и, скорее всего, он не избавится от него.
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