Apple AirTags второго поколения уже готовятся к релизу

Apple AirTags, трекеры компании круглой формы, были разработаны для поиска потерянных вещей. Учитывая, что их интеграция с программной экосистемой Apple безупречна, не было никаких сомнений в том, что популярность AirTags будет расти до такой степени, что может быть представлена модель второго поколения, если этот прогресс будет продолжаться. Несмотря на то, что AirTags был предметом споров, поскольку было несколько случаев, когда трекеры использовались в качестве инструментов для преследования, аналитик Минг-Чи Куо считает, что они по-прежнему чрезвычайно популярны. По оценкам Куо, благодаря доступной цене и легкому способу помочь владельцам найти потерянные вещи, поставки в 2022 году могут достичь 35 миллионов. В 2021 году эти оценки поставок составили 20 миллионов, что указывает на рост и сохранение высокого спроса. Предполагая, что этот рост сохранится, Куо считает, что Apple будет предложено выпустить модель второго поколения, которая, вероятно, будет поставляться с расширенными функциями. Хотя AirTags работают с телефонами на базе Android, их полный потенциал раскрывается и отображается при сопряжении с iPhone.
Используя сеть Apple Find My, владельцы iPhone могут пометить, какой AirTag может быть связан с каким предметом, например с сумкой, ключами от машины или любым другим предметом, и отслеживать их, когда они теряются. Мы не верим, что Apple сможет кардинально изменить дизайн AirTags второго поколения, поскольку их функциональность, внешний вид и использование не так продуманы, как у других продуктов компании. Однако, если Apple внесет изменения в эти трекеры, самое большее, они могут стать немного тоньше и меньше, чтобы их можно было легко положить в карманы или кошельки. Если AirTags станут меньше в размере, им будет легче остаться незамеченными, если вор решит сбежать с предметом, содержащим трекер Apple, и, скорее всего, он не избавится от него.