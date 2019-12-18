Apple, Amazon и Google создадут новый стандарт для устройств умного дома

2019-12-18, Автор - Anna; Продукт - Apple, Amazon, Google ; [18]
Будущие устройства для умного дома могут работать независимо от мобильных платформ благодаря стандарту с открытым исходным кодом, который разрабатывают технологические гиганты.

Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании новой рабочей группы Project Connected Home по интернет-протоколу (IP) для разработки нового стандарта подключения для повышения совместимости между устройствами «умного дома». Проект спецификации планируется выпустить в 2020 года, а смарт устройства с новым стандартом появятся в 2021 году.

Комментарии и отзывы Apple, Amazon, Google
BQ анонсировала кнопочный телефон BQ 359...
BQ анонсировала кнопочный телефон BQ 359Компания BQ анонсировала кнопочный телефон BQ 3595 Elegant с большим дисплеем. Аппарат BQ 3595 Elegant ...
Стартовали продажи телефона Strike M30...
Стартовали продажи телефона Strike M30В российскую продажу поступил недорогой телефон Strike M30 стоимостью в 1890 рублей. Новинка наделена 2,...
Huawei выпустила смарт-браслет Band 4 ...
Huawei выпустила смарт-браслет Band 4 Компания Huawei выпустила новый смарт-браслет Band 4 Pro. Гаджет наделен 0,95 дюймовым сенсорным AMOLED ...
Смартфон Vertex Impress Lion Dual Cam ...
Смартфон Vertex Impress Lion Dual Cam Vertex выпустила на российском рынке смартфон Impress Lion Dual Cam (2019 с мощной батареей на 4400 мАч...
Модная новинка Mi MIX 3 5G...
Модная новинка Mi MIX 3 5GКомпания Xiaomi выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi MIX 3 5G. Хар...
Новая модель Mate 30 Pro ...
Новая модель Mate 30 Pro Компания Huawei выпустила модную новинку среднего варианта под названием Huawei Mate 30 Pro. Аппарат име...
Модная новинка от Samsung Galaxy A71...
Модная новинка от Samsung Galaxy A71Компания Samsung выпустила смартфон среднего варианта под названием Samsung Galaxy A71. Аппарат имеет от...
Xiaomi Redmi K30 5G и его функции...
Xiaomi Redmi K30 5G и его функцииКомпания Xiaomi выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Redmi K30 5G. Аппарат...


Обзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкойОбзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкой
Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?
Обзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работы
Обзор Razer Nari Ultimate for Xbox One (RZ04-02910100-R3M1). Наушники с тактильной отдачейОбзор Razer Nari Ultimate for Xbox One (RZ04-02910100-R3M1). Наушники с тактильной отдачей
Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VAОбзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая го...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гоДо Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можн...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, та...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариа...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаСегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых конс...
Thermaltake представила свое виденье игр...
Thermaltake представила свое виденье игрКомпания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были предста...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor