Apple, Amazon и Google создадут новый стандарт для устройств умного дома

Будущие устройства для умного дома могут работать независимо от мобильных платформ благодаря стандарту с открытым исходным кодом, который разрабатывают технологические гиганты.

Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании новой рабочей группы Project Connected Home по интернет-протоколу (IP) для разработки нового стандарта подключения для повышения совместимости между устройствами «умного дома». Проект спецификации планируется выпустить в 2020 года, а смарт устройства с новым стандартом появятся в 2021 году.