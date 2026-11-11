Представлены умные лампы Сбер Matter с цоколями E27 и E14

В экосистеме «Умный дом» от Сбера появилась свежая серия интеллектуальных светильников, работающих по протоколу Matter over Wi-Fi. Управление освещением станет доступно пользователям даже без подключения к интернету. Кроме того, лампы можно будет объединять в одну сеть с устройствами сторонних брендов. Предусмотрена и настройка режимов освещения — отдельно для трудовой деятельности и для расслабления. Новинки характеризуются повышенной точностью передачи оттенков, а мерцание отсутствует у них даже тогда, когда яркость выставлена на минимум. Ключевое достоинство технологии Matter over Wi-Fi заключается в том, что в единую систему допускается включать гаджеты различных изготовителей. Чтобы выполнить подключение, потребуется Matter-контроллер — подойдёт, к примеру, умная колонка СберБум 2.0 либо SberBoom Home. К нескольким контроллерам сразу допускается привязать один и тот же умный светильник. За счёт этого настройка домашней автоматизации становится более гибкой, а светом можно управлять с любого совместимого гаджета.

Есть у новинок поддержка и второго распространённого варианта соединения — непосредственного подключения к Wi-Fi-сети квартиры. Здесь никакое дополнительное оборудование не понадобится, а привычный функционал управления освещением будет доступен в пределах платформы «Умный дом Сбер». Индекс цветопередачи у новых ламп Сбера достигает значения Ra 90. Чем этот параметр выше, тем достовернее светильники воспроизводят окраску предметов вокруг. Особую ценность это имеет при рисовании, рукоделии и прочих занятиях, требующих тонкого различения оттенков. Ещё одна черта этих ламп — полное отсутствие мерцания, сохраняющееся даже при понижении яркости до 1%. Ровный свет снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортную обстановку для чтения, работы с бумагами или за компьютером. Умные лампы Сбер Matter over Wi-Fi представлены в трёх вариантах: A60 и A70 с цоколем E27, а также C37 с цоколем E14. Это позволяет подобрать лампу для разных типов светильников.