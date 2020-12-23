Apple Car может появиться уже в следующем году

Уже несколько лет ходят слухи о будущем автомобиле Apple Car. Согласно отчетам, компания перенесла план и автомобиль Apple Car могут представить уже в следующем году, а именно в сентябре. Ранее утверждалось, что Apple Car появиться в 2023 году.

В отчетах также говорится, что компания проводит тесты концепт-кара на дорогах Калифорнии. Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. Кроме того, компания сотрудничает с TSMC, которая работает над чипами для автономного вождения. Apple наняла инженеров из других крупных производителей автомобилей для создания своего проекта.