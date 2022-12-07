Apple Car перенесли на 2026 год

Какое-то время назад появились первые слухи о том, что компания Apple планирует выпустить в свет свою собственную машину, которая, конечно же, является электрокаром и будет предоставлять пользователю все самые современные технологии. Правда, вскоре оказалось, что взять и выпустить электрокар довольно трудно — нужно не только придумать дизайн, но и собрать полноценную платформу, аккумуляторные батареи и много чего другого. Получилось, что производитель, который не смог успешно запустить в продажу беспроводную зарядку, теперь хочет выпустить Apple Car, а это совсем другой уровень. И теперь инсайдеры сообщают, что производителю пришлось отказаться от этой идеи, чтобы доработать автомобиль и потом уже отправить его в продажу.

Дорабатывать транспортное средство планируют вплоть до 2026 года, после чего автомобиль должны анонсировать. Правда, анонс запланировали на конец года, так что полноценно транспортное средство отправится в продажу лишь в начале 2027 года. Что это будет за электрокар, какие у него будут преимущества и всё в таком духе — пока что секрет. Даже инсайдеры не могут сказать точно какие характеристики будут у Apple Car, но примерная стоимость автомобиля оценивается в пределах от 100 до 150 тысяч долларов. Это достаточно дорого, как для электрокара, но пока что это лишь предположение и что будет на самом деле никто не знает. Впрочем, у Apple нет доступных продуктов, а значит, автомобиль тоже будет премиальным и дорогим.
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