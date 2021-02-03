Apple Car планирует использовать платформу E-GMP от Hyundai Motors

Hyundai Motor подтвердила, что компания ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта компании Apple по созданию собственного автономного транспортного средства, которое в настоящее время называется Apple Car.

В марте 2021 обе компании достигнут соглашения о разработке Apple Car, однако информация о проекте продолжает появляться в сети. Компания Apple выбрала платформу Hyundai E-GMP в качестве основы для своего будущего электромобиля. Hyundai утверждает, что платформа E-GMP разработана для аккумуляторных электромобилей (BEV) и предлагает повышенную модульность и безопасность.

Компания Hyundai анонсировала платформу E-GMP в прошлом году, и это основная архитектура для аккумуляторных электромобилей следующего поколения (BEV) автопроизводителя. Обе компании надеются произвести около 100000 автомобилей в 2024 году, и в конечном итоге планируется достичь цели производства 400000 автомобилей в год.